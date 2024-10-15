وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وبلدات بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة وبلدات عدة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلًا عن مصادر، بأن جيش الاحتلال يطالب بمنع عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم المحاذية للحدود في أي اتفاق مستقبلي.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، حيث كان في زيارة للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.