مصرع شخص خلال تنقيبه عن الآثار في منزله بالقليوبية

لقي شخص مصرعه داخل حفرة خلال التنقيب عن الآثار داخل منزل، بمنطقة سيدي العراقي بقرية بلقس دائرة مركز شرطة قليوب.

جرى إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة للمشرحة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من رئيس مركز شرطة قليوب بورود معلومات بقيام شخص بالتنقيب على الآثار ومصرعه داخل الحفرة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بقيام الشخص المتوفي ويدعى "سامح.ص.ح"، بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بدائرة المركز وأثناء الحفر انهارت الحفرة عليه مما أدى إلى مصرعه في الحال.

التنقيب عن الآثار

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