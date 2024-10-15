ads
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص خلال تنقيبه عن الآثار في منزله بالقليوبية

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شخص مصرعه داخل حفرة خلال التنقيب عن الآثار داخل منزل، بمنطقة سيدي العراقي بقرية بلقس دائرة مركز شرطة قليوب.

جرى إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة للمشرحة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من رئيس مركز شرطة قليوب بورود معلومات بقيام شخص بالتنقيب على الآثار ومصرعه داخل الحفرة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بقيام الشخص المتوفي ويدعى "سامح.ص.ح"، بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بدائرة المركز وأثناء الحفر انهارت الحفرة عليه مما أدى إلى مصرعه في الحال.

التنقيب عن الآثار

IMG-20241015-WA0012
IMG-20241015-WA0012
IMG-20241015-WA0011
IMG-20241015-WA0011
IMG-20241015-WA0010
IMG-20241015-WA0010
IMG-20241015-WA0008
IMG-20241015-WA0008
IMG-20241015-WA0006
IMG-20241015-WA0006
IMG-20241015-WA0004
IMG-20241015-WA0004
IMG-20241015-WA0003
IMG-20241015-WA0003
IMG-20241015-WA0002
IMG-20241015-WA0002
أثناء التنقيب عن الآثار التنقيب عن الآثار حفرة أثناء التنقيب عن الاثار لقي شخص مصرعه