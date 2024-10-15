مسؤول ليبيري: نعاني من زيادة المياه نتيجة هطول الأمطار بشكل كبير

أكد الرئيس التنفيذي للجنة الإصحاح القومية في ليبيريا جورج يارنجو، أن بعض البلاد تعاني من قلة المياه، لكن في ليبيريا نعاني من زيادة المياه نتيجة هطول الأمطار بشكل كبير، إلا أن المشكلة التي نواجهها هي جودة المياه وإيصالها للمواطنين.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "الابتكار وحلول الدعم المرنة من أجل الأمن المائي"، ضمن فعاليات ثالث أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، وتستمر فعالياته حتى 17 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال يارنجو" إن لجنة الإصحاح العامة تضم إدارة لبرامج ومشروعات المياه.. مؤكدا أن مشكلات توريد المياه لا تقع على جهة واحدة، فنحن نواجه تحديات كبيرة في قطاع المياه.

وأضاف أن أسبوع القاهرة للمياه سيكون فرصة جيدة للتعرف على التحديات المشتركة مع الدول الأخرى، المتعلقة بأزمات المياه.

وأشار المسؤول الليبيري إلى أزمة عدم الاستثمار في البنية التحتية ومحدودية التنسيق بين الجهات المختلفة في بلاده، لافتا إلى ضرورة زيادة الموارد وصح الأموال في مشروعات تتعلق بالمياه.

وأوضح أنه لا توجد قدرة في ليبيريا لضمان التوزيع العادل للمياه في كل البلاد، ونحاول أن يكون لدينا منظومات أكثر عددا لضمان جودة المياه والتوزيع العادل.. لافتا إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص عن طريق برامج جديدة تفرض وجوده كمشارك في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالموارد المائية.

وكانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت - أمس الأول - بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.

ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.

