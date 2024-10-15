بالفيديو.. "مكافحة الإدمان": جارٍ فصل 4 سائقين لحافلات مدارس ثبت تعاطيهم المخدرات

قال مدحت وهبة المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الحملات الخاصة بالكشف على سائقي الحافلات المدرسية بدأت في 2017 وحينها تبين وجود نسبة تعاطي مرتفعة وصلت إلى 12%، مشيرًا إلى أن الجهود التي قام بها الصندوق بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة المرور ووزارة الصحة والتربية والتعليم وصلت إلى 0.3% أي أقل من نصف بالمئة.

وأضاف "وهبة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الحملات على سائقي الحافلات المدرسية تفاجئ المدارس وتحلل للسائقين العاملين ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بشكل فوري، موضحًا أنه بداية العام الدراسي الجاري تم إجراء تحليل المخدرات لـ 1276 على مدار 3 أسابيع، وكان 4 سائقين فقط بينهم يتعاطون مخدر الحشيش.

وتابع: "جارٍ التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصلهم السائقين المتعاطين للمواد المخدرة بشكل كامل وفقا لقانون شغل الوظائف ويتم إحالتهم للنيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر".