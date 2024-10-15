أستراليا تحذر رعاياها من السفر إلى إسرائيل فى ظل التوتر القائم

حذرت أستراليا مواطنيها من السفر إلى إسرائيل وحثت رعاياها هناك على المغادرة؛ بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة، وذلك بسبب الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وذكرت الحكومة الأسترالية - بحسب صحيفة هيرالد صن الأسترالية اليوم الثلاثاء - أن التهديد بشن هجمات عسكرية ضد إسرائيل والمصالح الإسرائيلية في أنحاء المنطقة، لا يزال قائما.

وأضافت أن بعض شركات الطيران، قلصت رحلاتها إلى إسرائيل أو علقتها بعد أن أدى تصعيد الصراع إلى عمليات إغلاق للمجال الجوي.

وفي السياق، كتبت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج - في منشور عبر منصة "إكس" - أن "الحكومة الأسترالية لديها مخاوف شديدة حيال احتمالية تدهور الوضع الأمني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بسرعة".