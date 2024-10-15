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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 16 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في الشرقية

ازالة التعديات
ازالة التعديات
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أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 16 حالة تعد بمساحة 1602 متر مباني و14 حالة تعد بمساحة 10 فدان و7 قيراط و7 أسهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأضاف محافظ الشرقية،أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون تجاه المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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