انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تطالب المواطنين بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، على أغلب مناطق الجمهورية لتعود مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية، بعد أيام كنا قد سجلنا فيها درجات حرارة كانت أعلى من المعدلات خاصة في فترات الظهيرة.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، أنه بداية من اليوم الثلاثاء، ستعود درجات الحرارة لتسجل 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتكون أقل من ذلك كلما اتجهنا للسواحل الشمالية وتصل إلى 27 درجة مئوية على السواحل الشمالية.

وتابع، أن درجات الحرارة ترتفع كلما اقتربنا من محافظات الجنوب، حيث تسود أجواء خريفية حارة خلال فترة النهار، بينما تسود أجواء معتدلة مع دخول فترة المساء، محذرًا من وجود نسب لتساقط الأمطار على فترات متقطعة، وستكون خفيفة.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية أصبحت كثيفة خلال الفترة الحالية، وتؤثر بشكل كبير على الرؤية المرورية، ولكنها تتلاشى مع أشعة الشمس، موضحًا أن البلاد تتعرض إلى امتداد منخفض جوي، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستحجب جزءًا من أشعة الشمس فتساهم في انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل والنهار.

وأشار إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار على المناطق السياحية المطلة على البحر المتوسط ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، مطالبًا المواطنين بارتداء الملابس الخريفية تجنبا لنزلات البرد.