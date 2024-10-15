ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23915 طن تشمل : 75 طن جبس و 700 طن سماد و7768 طن كلينكر و1030 طن علف بنجر و14342 طن بضائع عامة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61920 طن تشمل : 10336 طن حديد و11709 طن خردة و 4100 طن زيت طعام و 3970 طن ابلاكاش و13500 طن كسب صويا و 7350 طن قمح و8000 طن سكر و2205 طن عدس و750 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 243 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 133 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1594 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129950 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 178812 طنًا.

وغادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2517 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4912 حركة .

جدير بالذكر أن مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء ، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 متر وأعماق الأرصفة إلى 18 متر وساحة خلفية حوالى 922 ألف متر مربع ، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف (يوروجيت ألمانيا ، كونتشيب إيطاليا ، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد).