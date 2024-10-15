الطلاب المصابين في حادث الجلالة: "فرامل الأتوبيس كانت ضعيفة"

قال طلاب جامعة الجلالة المصابين فى حادث انقلاب الأتوبيس، والذي أسفر عن مصرع 12 طالبا وإصابة 28 آخرين، إن مكتب خدمات النقل الجماعي التي توفر لهم أتوبيسات أرسلت لهم أتوبيس مختلف كانوا أول مرة يستقلوه وسائق لم يشاهدونه من قبل.

وكان فريق جهات التحقيق في الحادث انتقل إلى مجمع طبي السويس لسماع شهادة المصابين الذين سمحت حالتهم بالتحدث ورواية ما جرى.

وأوضح الطلاب انهم اعتادوا أن يستقلوا أتوبيس ينقلهم من جامعة الجلالة إلى منطقة بورتو حيث مقر إقامتهم خلال فترة الدراسة بجامعة الجلالة، وأن الأتوبيس في الحادث لم يكن فى حالة فنية جيدة حيث تصاعدت من الشكمان أدخنة سوداء كثيفة وصلت رائحتها للطلاب داخل الأتوبيس.

وأضاف الطلاب أن حالة فرامل الأتوبيس كانت سيئة وأن الطلاب فى المقاعد الأمامية حين سألوا السائق أخبرهم أن المكابح ضعيفة وأنه يستعين بالغيارات العكسية لخفض سرعة الأتوبيس مما يساعد مع مكابح السيارة.

وذكر الطلاب أن السأىق كان يسير بسرعة تتجاوز الحد المسموح بها في منطقة المنحدر على طريق " الجلالة _ السخنة" ولم يعتادوا عليها خلال رحلات الذهاب والعودة.