جامعة الفيوم تنعى طلاب الجلالة المتوفين جراء وقوع حادث سير

تقدم الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور عادل العدوي، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، في وفاة عدد من طلاب جامعة الجلالة، إثر حادث أليم للحافلة التي كانت تقلهم عائدين إلى أماكن سكنهم، بعد انتهاء يومهم الدراسي، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد منهم.

وأعرب الدكتور ياسر مجدي حتاتة، عن خالص عزائه لأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلهم أهلهم وذويهم وأساتذتهم وزملاءهم الصبر والسلوان، وداعيًا بالشفاء العاجل للطلاب المصابين.