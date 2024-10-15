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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 4 لبنانيين في غارات إسرائيلية بالجنوب.. وحزب الله يستهدف "كريات شمونة"

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أعلن لبنان استشهاد 4 أشخاص، جراء غارة جوية إسرائيلية على منزل في حي الشراييك في "جرجوع"، جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية) اليوم الثلاثاء، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارة - بصاروخ موجه - مستهدفة بلدة كفررمان، وتزامن ذلك مع غارة نفذتها الطائرات الجوية المعادية مستهدفة بلدة بريقع.
كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة القاسمية؛ ما أدى إلى أضرار جسيمة بالممتلكات والمزروعات، كما نفذ سلسلة غارات استهدفت محيط مجرى نهر الليطاني بين بلاط وبرغز.
وفي سياق متصل، استهدف حزب الله مستعمرة "كريات شمونة" بالصواريخ، كما استهدف تجمعًا لِقوات الاحتلال في موقع المرج بالصواريخ.

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