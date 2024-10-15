مكتب نتنياهو: نستمع لآراء واشنطن بشأن الرد على إيران

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تستمع إلى آراء الولايات المتحدة؛ لكنها تتخذ قراراتها "بشكل مستقل"؛ بناءً على "مصلحتها فقط".

وأفاد بيان أصدره مكتب نتنياهو - ونقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم - إن القرار بشأن خطط الرد على إيران بسبب هجوم الصواريخ الباليستية في الأول من أكتوبر؛ سيُتخذ بناءً على "احتياجات إسرائيل".

يأتي البيان ردًا على تقرير أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مفاده أن نتنياهو أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل لن تهاجم مواقع النفط أو المواقع النووية الإيرانية.

ووفقًا لمسؤول لم يتم الكشف عن هويته نقلته الصحيفة، فإن خطط إسرائيل يتم "ضبطها لتجنب التأثير" على الانتخابات الأمريكية المقبلة.