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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: تسجيل 198 اشتباكا قتاليا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 198 اشتباكا قتاليا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي خلال الـ(24) ساعة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان صحفي - "إن قوات الدفاع الأوكرانية صدت 90 هجوما في قطاعي كوراخوف وبوكروفسك الاستراتيجيين. في الوقت نفسه، نفذ الجيش الروسي ضربة صاروخية واحدة على مواقع الوحدات الأوكرانية وأجروا 44 غارة جوية ونشروا 78 قنبلة موجهة. بالإضافة إلى ذلك، نفذ الروس 3059 هجمة قصف منها 123 من قاذفات الصواريخ المتعددة "MRLS".
وأضاف البيان أن الطيران الروسي شن من منطقة كورسك الروسية 12 غارة جوية وأسقط 16 قنبلة جوية موجهة على أراضيها خلال الـ(24) ساعة الماضية.

 

أوكرانيا الجيش الروسي