موسكو: بدء حوار استراتيجي مع واشنطن بشأن خفض الأسلحة النووية الاستراتيجية أمر مستحيل

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن بدء حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن خفض الأسلحة النووية الاستراتيجية أمر مستحيل.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن ميدفيديف قوله - في تصريحات له - "إن واشنطن تشن حربا على روسيا في أوكرانيا وتتمنى لها هزيمة استراتيجية، لذلك فالمفاوضات حول معاهدة ستارت مع الولايات المتحدة ليس لها فائدة".

وأشار إلى أن روسيا لم تسبق وتحركت ببنيتها التحتية العسكرية نحو الناتو، حيث كانت العملية دائما في الاتجاه المعاكس، ولكن الجميع يعلم موجات توسيع الناتو وجميع الخطوات التي اقتربت فيها البنية التحتية العسكرية للناتو من حدود روسيا، مؤكدا أن روسيا تفعل كل ما هو ضروري لضمان أمنها ولديها الإمكانيات اللازمة لذلك.

