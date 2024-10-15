فتح: على المجتمع الدولي التحرك لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

ناشد أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية في هولندا زيد تيم، المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل سريع لوقف الممارسات الوحشية وجرائم الحرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للتهجير والتجويع.

وقال أمين حركة "فتح" في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء، "إن الاحتلال الإسرائيلي يصرح دائما بأن ما يحدث هو تغيير لشرق أوسط جديد ليحاول إثبات فكرة الدفاع عن النفس، ولكنه في الواقع يقوم بتفريغ منطقة شمال قطاع غزة وارتكاب جرائم حرب تتعارض مع كل القوانين الدولية من ضرب خيام المواطنين النازحين في غزة والشمال وقطع الماء والكهرباء، ومحاولة فصل المناطق عن بعضها".

وأضاف أنه وفقا للتقارير الدولية، فإن الاحتلال يعرض أكثر من 400 ألف فلسطيني إلى الجوع أو الموت، كما أن ما تقوم به إسرائيل لتنفيذ "خطة الجنرالات" في التهجير والتجويع في الشمال يحدث أمام مرأى ومسمع العالم، فممارسات جيش الاحتلال في الشمال لفصله عن الجنوب وجعله منطقة عسكرية لتفريغ تلك المنطقة وحصر كل المواطنين الجنوب كلها ممارسات تندرج تحت بند الإجرام.

وأشار إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من التهجير القسري والتجويع واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، يتعارض مع القوانين الدولية، مؤكدا أن إسرائيل تستبيح الشرعية الدولية ولا تمتثل للقانون الدولي والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

