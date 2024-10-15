الرئيس الصيني: نعمل مع إندونيسيا على تعزيز مبادئ التعايش السلمي ودفع التنمية

أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج"، أن بلاده تعمل مع إندونيسيا لتعزيز مبادىء التعايش السلمي، وذلك سعيا لحماية المصالح المشتركة للبلدان النامية ودفع التنمية والرخاء والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره.

وأشاد الرئيس "شي جين بينج" - خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإندونيسي "جوكو ويدودو" ـ بالإسهامات الكبيرة التي بذلها ويدودو في تعزيز الصداقة بين البلدين، مشددا على استعداده للعمل مع اندونيسيا في البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"؛ لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

من جانبه، قال الرئيس الإندونيسي - وفقا لقناة (سي.جي.تي.إن.) الصينية - إنه أقام "صداقة عميقة" مع نظيره الصيني على مدى السنوات العشر الماضية، وقادا البلدين لتحقيق نتائج مهمة في الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون وتبادل المنفعة في مختلف المجالات، معربا عن ثقته في استمرار تقدم مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

