ads
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحفظ على 1945 عملة أثرية بحوزة شخصين في الجيزة

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتحفظ على 1945 عملة أثرية ضبطت بحوزة شخصين بقصد الاتجار، وعرضها على لجنة أثرية لفحصها وتحديد مدى أثريتها من عدمها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام وشرطة السياحة والآثار" حيازة (شخصين) لقطع أثرية بقصد الاتجار بها وترويجها على راغبى اقتنائها.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهما وبحوزتهما (1945 قطعة عبارة عن "عملات أثرية من الفضة والبرونز تعود للعصر الرومانى"، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها) .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها، كما أقرا بتحصلهما عليها من ناتج أعمال الحفر والتنقيب التى قاما بها بإحدى المناطق الجبلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

أعمال الحفر والتنقيب الأجهزة الأمنية الجهات المعنية الحفر والتنقيب المناطق الجبلية