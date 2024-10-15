التحفظ على 1945 عملة أثرية بحوزة شخصين في الجيزة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتحفظ على 1945 عملة أثرية ضبطت بحوزة شخصين بقصد الاتجار، وعرضها على لجنة أثرية لفحصها وتحديد مدى أثريتها من عدمها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام وشرطة السياحة والآثار" حيازة (شخصين) لقطع أثرية بقصد الاتجار بها وترويجها على راغبى اقتنائها.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهما وبحوزتهما (1945 قطعة عبارة عن "عملات أثرية من الفضة والبرونز تعود للعصر الرومانى"، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها) .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها، كما أقرا بتحصلهما عليها من ناتج أعمال الحفر والتنقيب التى قاما بها بإحدى المناطق الجبلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.