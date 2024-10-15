أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 671 ألفا و400 جندي

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 671 ألفا و400 جندي، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1210 جنود ما بين قتيل وجريح".

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و988 دبابة و17 ألفا و939 مركبة مدرعة و19 ألفا و430 من النظم المدفعية و1231 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و978 من أنظمة الدفاع الجوي و2620 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و441 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و26 ألفا و654 من المركبات وخزانات الوقود و17 ألفا و19 طائرة بدون طيار".

