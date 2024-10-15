المفوضية الأوروبية تقترح قانونًا جديدًا لتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في رسالة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تشريعا جديدا لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت فون دير لاين - حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية - إن "المفوضية ستقدم اقتراحا تشريعيا جديدا؛ يحدّد بوضوح التزامات التعاون فيما يتعلق بالأشخاص المرحّلين، ويبسط بشكل فعّال عمليات الترحيل"، وذلك استجابة لطلب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضافت "نحن بحاجة إلى إطار تشريعي جديد لتعزيز قدرتنا على التحرك".

وبعثت فون دير لاين برسالتها هذه إلى دول الاتحاد الأوروبي، قبيل القمة الأوروبية المقرّر عقدها في بروكسل يومي الخميس والجمعة؛ التي سيخصّص جزء منها لبحث قضايا الهجرة.

كما تقترح بروكسل تسهيل عمليات ترحيل المقيمين غير النظاميين، لا سيّما من خلال اعتماد نظام تعترف بموجبه كلّ دول الاتحاد الأوروبي بأيّ قرارا ترحيل تتّخذه أيّ دولة عضو.

وقالت فون دير لاين "يتعيّن علينا بناء مستوى من التنسيق والثقة يضمن أنّ أيّ مهاجر صدر بحقّه في بلد ما قرار بالترحيل لا يمكنه استغلال الثغرات الموجودة في النظام لكي يتجنّب هذا الترحيل"؛ من خلال ذهابه إلى دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.

