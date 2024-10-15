أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر وبدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4091 جنيها للشراء، 4103 جنيهات للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3750 جنيها للشراء، 3761 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3580 جنيها للشراء، 3590 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3069 جنيها للشراء، 3077 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2387 جنيها للشراء، 2393 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 28640 جنيها للشراء، 28720 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة : 127258 جنيها للشراء، 127613 جنيها للبيع.