فيضانات "كارثية" في ولاية كوجي النيجيرية.. والسلطات المحلية تطلب المساعدة

أطلقت ولاية كوجي الواقعة في وسط نيجيريا، نداءً جديدًا للمساعدة بعد تعرضها لفيضانات منذ أكثر من شهر؛ حيث تخشى من مواجهة أزمة إنسانية كبرى.

وتقع الولاية جنوب العاصمة أبوجا، وتُلقب أيضًا باسم "ولاية الالتقاء"، لأنها تشهد تدفق نهر بينوي إلى نهر النيجر.

وقال مسئول الإعلام في ولاية كوجي - في تصريحات صحفية بثتها إذاعة فرنسا الدولية - "لا تستطيع الوكالة الوطنية النيجيرية لإدارة الطوارئ الانتظار أكثر من ذلك. ندعو الحكومة الفيدرالية والجهات المانحة الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى مساعدتنا".

كما أعلنت السلطات المحلية عدم تمكنها التعامل مع الفيضانات التي تؤثر على المنطقة منذ أكثر من شهر.

وأعربت المنظمة الدولية للهجرة - منتصف سبتمبر الماضي - عن قلقها بشأن عواقب فيضانات أنهار المنطقة بعد موسم الأمطار الغزيرة.

ووفقا للأرقام التي قدمتها الإدارة المحلية؛ اجتاحت الفيضانات أكثر من 200 منطقة، وأصبح ما يقرب من مليوني شخص بلا مأوى حاليا، كما دمرت المدارس والمستشفيات.

وقال عمر محمود، مسؤول إدارة الكوارث بالصليب الأحمر في كوجي، إن ما لا يقل عن 60 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في الولاية دمرت بسبب الفيضانات.

ومع ذلك، وفقًا للسلطات المحلية - التي تخشى الآن أن تصبح هذه الفيضانات هي الأسوأ التي عرفتها ولاية كوجي على الإطلاق - فقد مكنت خطة الإنذار المبكر الخاصة بها، حتى الآن، من تجنب أي خسائر في الأرواح. ولكنهم يدركون الآن ما هو واضح: أن مواردهم الحالية لن تكون كافية لمواصلة التعامل مع ارتفاع منسوب المياه واحتياجات السكان.

وفي الوقت نفسه، دعت ساندرا موسى، من وكالة إدارة الطوارئ السكان، إلى المغادرة؛ خوفًا من أن تؤدي الفيضانات إلى نقص الغذاء وتفشي وباء الكوليرا.

