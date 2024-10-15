الجيش الكوري الجنوبي: بيونج يانج تفجر أجزاء من الطرق بين الكوريتين

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية فجرت أجزاء من طرقها المتصلة بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، بعدما تعهدت بقطع الطرق والسكك الحديدية التي كانت تعتبر ذات يوم رموزا للتعاون بين الكوريتين.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، في نسختها بالإنجليزية، عن بيان الجيش القول "إن الجيش الكوري الشمالي نفذ تفجيرات لقطع طريقي جيونجوي ودونجهاي كما ينفذ أنشطة إضافية باستخدام معدات ثقيلة".

وأكد البيان أن الجيش الكوري الجنوبي لم يلحق به أي ضرر وأنه رد بإطلاق أعيرة نارية جنوب خط ترسيم الحدود العسكرية، مضيفا أنه يراقب عن كثب أنشطة نظيره الشمالي ويحافظ على موقف جاهزية ثابت في ظل تعاونه مع الولايات المتحدة.

وكان الجيش الكوري الشمالي قد أعلن الأسبوع الماضي عن خطة لفصل أراضي كوريا الشمالية عن كوريا الجنوبية بشكل كامل، قائلا "إنه أبلغ الجيش الأمريكي بهذه الخطوة لمنع أي سوء تقدير".

يشار إلى أنه في عام 2020، فجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة كايسونج الحدودية.