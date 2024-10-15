الصحة الأوكرانية: ترميم 887 منشأة صحية تضررت من القصف الروسي

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن الجهات المختصة تمكنت من ترميم 887 منشأة طبية تضررت من قبل القصف الروسي على البلاد.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الوزارة القول إنه تم ترميم 887 منشأة طبية بالكامل أو جزئيًا في مناطق مختلفة في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأضاف البيان أنه خلال الحرب الشاملة، ألحق الروس أضرارًا بـ 1673 منشأة طبية ودمروا 223 منشأة أخرى، حيث تكبدت المستشفيات في مناطق خاركوف ودونيتسك وميكولايف وكييف وتشرنيجوف ودنيبروبيتروفسك وخيرسون وزابوريجيا أكبر الخسائر.

وقالت وزارة الصحة إنه من المستحيل حاليًا الحصول على معلومات شاملة عن درجة تدمير المستشفيات.بالإضافة إلى ذلك، ألحق الروس أضرارًا بـ 200 سيارة إسعاف ودمروا 261 واستولوا على 125 أخرى.

وأشارت إلى أنه تم مؤخرًا إنشاء عيادات رعاية أولية في المناطق المتضررة في منطقتي خاركوف وتشرنيجوف بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.