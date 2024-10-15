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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستشفى أسوان العسكري يبدأ تقديم خدماته الطبية للمدنيين أول نوفمبر

مستشفى أسوان العسكري
مستشفى أسوان العسكري يبدأ تقديم خدماته الطبية للمدنيين
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 كشف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بشرى سارة لأهالى المحافظة عن أنه تم التنسيق على قيام مستشفى أسوان العسكرى بتقديم خدماتها العلاجية بمختلف الأقسام الطبية للمواطنين المدنيين بداية من أول نوفمبر المقبل وبنفس أسعار لائحة إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

ولفت المحافظ إلى أن ذلك سيعتبر إضافة كبيرة للمنظومة الصحية بالمحافظة حيث تم التنسيق على فتح المستشفى لإستقبال المترددين عليها من أهالى المحافظة صباحا ومساءا بمختلف الأقسام الطبية وذلك بعد دعم المستشفى بالإستشاريين والأطباء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والسمعة الطيبة ، والذين سيتم التعاقد معهم ، بالإضافة إلى توافر الأطقم المتخصصة من التمريض على أعلى مستوى  في ظل توافر معظم التجهيزات والمعدات الطبية .

الأقسام الطبية بمستشفى أسوان العسكرى

والجدير بالذكر بأن الأقسام الطبية التى ستتوافر بمستشفى أسوان العسكرى تشمل عيادات العظام والعمود الفقرى والعصبية والنساء والتوليد ومتابعة الحمل بالسونار، فضلاً عن الأنف والأذن والحنجرة والأسنان والتخاطب، علاوة على قسم متكامل ومجهز بأحدث الأجهزة للعلاج الطبيعى، وقسم آخر للمعمل الكيميائى لعمل جميع التحاليل بما فيها تحليل المخدرات، وكذا قسم أشعة متكامل ومجهز بأحدث الأجهزة (رنين مغناطيسى - أشعة مقطعية - أشعة تليفزيونية).

مستشفى أسوان العسكرى المواطنين المدنيين أول نوفمبر المقبل