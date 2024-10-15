بوشكوف: هزيمة هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤدي إلى حرب أهلية

صرح رئيس لجنة سياسة المعلومات في مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف، بأن هزيمة كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد تؤدي لأعمال عنف وصراع أهلي مفتوح في الولايات المتحدة.

وكتب بوشكوف في قناته على "تلغرام": "يؤدي تأجيج المشاعر الانتخابية بقرب الولايات المتحدة من سيكولوجية الحرب الأهلية، علاوة على ذلك، يتميز أنصار كامالا هاريس في المقام الأول بكراهيتهم السياسية لخصمهم، ومن هنا تأتي الأجواء السياسية السامة التي أوصلت إلى محاولات اغتيال ترامب".

وأضاف: "وأعلن بروفيسور في جامعة كانساس بأنه يجب وضع كل من يصوت لصالح ترامب في صف واحد وإطلاق النار عليهم".

وتابع بوشكوف: "يتلقى ترامب الكثير من التهديدات بجعله هدفا لهجوم بطائرة مسيرة أو حتى لضربة صاروخية. في ظروف معينة عندما تخسر كامالا هاريس موقعها، فإن مثل هذه المشاعر -في حال هزيمتها- يمكن أن تؤدي إلى العنف والصراع الأهلي المفتوح".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر المقبل، حيث تمثل نائبة الرئيس كامالا هاريس الحزب الديمقراطي، والرئيس السابق دونالد ترامب ممثلا للحزب الجمهوري.