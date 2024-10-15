ads
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هولندا تعلن عن شراء 46 دبابة من نوع "ليوبارد 2"

ليوبارد 2
ليوبارد 2
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أنها تعتزم شراء 46 دبابة ألمانية الصنع من نوع "ليوبارد 2" والحصول على الدفعة الأولى منها في 2027 وإتمام الصفقة في عام 2030.

وأشار بيان لوزارة الدفاع الهولندية، أمس الاثنين، إلى أنه تم تخصيص ما بين مليار و2.5 مليار يورو من الميزانية الهولندية لشراء الدبابات.

وأضافت الوزارة أن هذا العدد من الدبابات يعتبر أقل عدد مطلوب لتشكيل كتيبة دبابات ذات قدرة قتالية وما يكفي من الإعداد والاحتياط.

وتخطط السلطات الهولندية لتشكيل كتيبة الدبابات مع 500 عسكري بحلول عام 2030.

وكان وزير الدفاع الهولندي روبين بريكلمانس قد أعلن في سبتمبر الماضي أن هولندا تعتزم تشكيل كتيبة الدبابات لأول مرة بعد حل الكتيبة الأخيرة التي كانت لديها في عام 2011 في إطار البرنامج لتقليص النفقات.

هولندا شراء دبابة ليوبارد 2 وزارة الدفاع الهولندية