هولندا تعلن عن شراء 46 دبابة من نوع "ليوبارد 2"

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أنها تعتزم شراء 46 دبابة ألمانية الصنع من نوع "ليوبارد 2" والحصول على الدفعة الأولى منها في 2027 وإتمام الصفقة في عام 2030.

وأشار بيان لوزارة الدفاع الهولندية، أمس الاثنين، إلى أنه تم تخصيص ما بين مليار و2.5 مليار يورو من الميزانية الهولندية لشراء الدبابات.

وأضافت الوزارة أن هذا العدد من الدبابات يعتبر أقل عدد مطلوب لتشكيل كتيبة دبابات ذات قدرة قتالية وما يكفي من الإعداد والاحتياط.

وتخطط السلطات الهولندية لتشكيل كتيبة الدبابات مع 500 عسكري بحلول عام 2030.

وكان وزير الدفاع الهولندي روبين بريكلمانس قد أعلن في سبتمبر الماضي أن هولندا تعتزم تشكيل كتيبة الدبابات لأول مرة بعد حل الكتيبة الأخيرة التي كانت لديها في عام 2011 في إطار البرنامج لتقليص النفقات.