مجلس الأمن: حان وقت إنهاء صراع الشرق الأوسط بشكل دائم

أكد مجلس الأمن الدولي مساء الإثنين "الحاجة إلى مساع دبلوماسية من شأنها أن تؤدي إلى نهاية دائمة للصراع" في الشرق الأوسط.

ودعا مجلس الأمن في بيان إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701، مؤكدًا "الحاجة إلى مزيد من التدابير العملية لتحقيق هذه النتيجة" وفق تعبيره.

وحثّ مجلس الأمن الدولي "جميع الأطراف" على احترام سلامة وأمن قوات حفظ السلام (يونيفيل) ومقارها، داعيًا "جميع الأطراف في لبنان" إلى "الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".

وعبّر المجلس في بيانه "عن قلقه البالغ إزاء سقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنية تحتية مدنية"، كما عبر عن "قلق بالغ" بعد إصابة جنود حفظ سلام في لبنان، فيما تواصل إسرائيل حملة عسكرية ضد حزب الله في الأراضي اللبنانية.

وقالت سفيرة سويسرا لدى الأمم المتحدة باسكال بيريسويل، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، في هذا السياق، "على خلفية القتال المتواصل على طول الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) يعرب المجلس عن قلقه البالغ بعدما تعرضت مواقع عدة لـ"يونيفيل" للقصف في الأيام الأخيرة، وقد أصيب جنود حفظ سلام عدة".