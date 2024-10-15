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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 في لبنان

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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دعي مجلس الأمن الدولي الإثنين، إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 في لبنان عقب تعرض عدد من مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" لإطلاق نار.

وشدد مجلس الأمن في البيان على الدعوة "للتنفيذ الكامل للقرار 1701" مقرّا "بالحاجة لمزيد من التدابير العملية لتحقيق هذه النتيجة".

وعزّز القرار 1701 الذي وضع حدا لحرب مدمرة دارت في العام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، وجود "اليونيفيل"، وكلّفها مراقبة وقف النار بين الجانبين.

وبموجب هذا القرار، انتشر الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ عقود عند الحدود مع إسرائيل بهدف منع أي وجود عسكري "غير شرعي" عليها.

وكانت قوة اليونيفيل التي تضم 9500 جندي من حوالي خمسين بلدا، رفضت السبت الانسحاب مسافة خمسة كيلومترات شمالا في الأراضي اللبنانية كما يطالبها بذلك الجيش الإسرائيلي.

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