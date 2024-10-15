خلال ساعات قليلة.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة أبيدوس للطاقة الشمسية

علمت "البوابة نيوز"، أن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم أمبو في أسوان بقدرة 500 ميجا وات ستشهد خلال الساعات المقبلة الدخول لمرحلة التشغيل التجريبي؛ حيث تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإضافة 500 ميجا وات من الطاقة الشمسية للشبكة القومية للكهرباء منتصف الشهر المقبل في إطار خطة الوزارة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة للشبكة قبل صيف 2025 لتجنب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل الاعتماد على الوقود.

وأوضحت الوزارة في بيان سابق لها، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التقي مع حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة النويس الإماراتية لبحث زيادة استثمارات الشركة في مصر، والاتفاق على مشروعات جديدة بقدرات تصل الى 2500 م.و. من الطاقات المتجددة من شمسي ورياح بالإضافة إلى مشروعات الشركة الجاري تنفيذها بقدرة 1000 م و.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك إنجازات عديدة نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مشيرا إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات موضحا استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والاهتمام بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030.

وأشار وزير الكهرباء إلى التعاون القائم بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وايما باور في عدد من المشروعات المتمثلة في مشروع محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان قدرة 500 م.و. والمقرر الانتهاء منه هذا العام، ومحطة أموتوب لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 500 م.و. براس غارب ومقرر الانتهاء منها قبل صيف 2025 والهيدروجين الأخضر 2500 م.و.