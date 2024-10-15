بوتين يسلم "الدوما" مشروع معاهدة الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما "البرلمان الروسي" مشروع قانون بشأن التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن مشروع القانون الروسى ينص على "التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وكوريا الشمالية، الموقعة في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج في 19 يونيو 2024".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكورى الشمالي كيم جونج قد وقعا، خلال زيارة بوتين إلى بيونج يانج، على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، بحيث تحل هذه الوثيقة محل المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون بين روسيا وكوريا الشمالية الموقعة في 9 فبراير 2000.

وتدخل الاتفاقية الروسية الكورية الشمالية الجديدة حيز التنفيذ بمجرد تبادل وثائق التصديق بين البلدين، وستكون مدتها غير محدودة، فيما تنص المادة الرابعة من المعاهدة على أنه إذا تعرض أحد المشاركين لهجوم مسلح من قبل دولة أخرى أو عدة دول ووجد نفسه في حالة حرب، يقوم الشريك الآخر على الفور بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بجميع الوسائل المتاحة.