التصريح بدفن جثتي عاملين توفيا في حادث تصادم أمام جامعة حلوان

أمرت نيابة حلوان، بالتصريح بدفن جثتي عاملين، لقيا مصرعهما في حادث تصادم، أمام جامعة حلوان.

ولقى عاملين مصرعهما، فيما أصيب آخر، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وتروسيكل بالقرب من جامعة حلوان، ونقلت عربات الإسعاف الجثث لمشرحة المستشفى العام، فيما تم نقل المصاب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم بالقرب من جامعة حلوان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسكيل يقل عمال، ومصرع إثنين من العمال وإصابة أخر.

وتحفظت قوات الأمن على السائق المتسبب في الحادث، واستمعت جهات التحقيق لأقوال شهود العيان.

فيما دفعت الإدارة العامة بالأوناش المرورية، لرفع حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخري.