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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تشريح جثة شاب قُتل على يد نجل عمه في التبين

المجني عليه
المجني عليه
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أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بعرض جثة عامل قتل على يد نجل عمه بمنطقة التبين، على الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، لبيان سبب الوفاة وتوقيت حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها. كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

وشهدت منطقة التبين، جنوب محافظة القاهرة، واقعة مأساوية بعدما أقدم شاب على دهس نجل عمه بسيارته، وتسبب في مصرعه، بسبب خلافات مالية سابقة.
 ورد بلاغ للمقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بمصرع شاب دهسا أسفل سيارة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب يدعي " محمد وجدي، 33 سنة، دهسا أسفل عجلات سيارة.

وبعمل التحريات تبين وجود خلافات سابقة بين المجني عليه، ونجل عمه المتهم المدعو "زياد أبو سرحان"، بسبب خلافات مالية، ويوم الواقعة نشبت مشادة بينهما فقام الأخير بدهسه بسيارته.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن القبض علي المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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