"كايسيد" يعقد اجتماعا للجنة التوجيهية لمنصة الحوار في تونس

يعقد مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات “ كايسيد” ، اجتماعا للجنة التوجيهية لمنصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة بالعالم العربي، اليوم الثلاثاء، لدعم جهود السلام والتعايش في المنطقة، وذلك بتونس.

ومن المقرر أن يشارك بالاجتماع نخبة قيادات دينية، وفاعلين بمجال الحوار وبناء السلام، وممثلين لمنظمات دينية في تونس والأردن والعراق ولبنان وسوريا، ومصر. ويأتي في ظروف استثنائية تمر بها عدة دول بالمنطقة، تفرض دورًا أساسيًا لهم؛ لتعزيز استجابة مجتمعاتهم المحلية لمواجهة التحديات التي تؤثر سلبًا على التماسك المجتمعي، وقيم العيش المشترك.

يتضمن برنامج اللقاء، مناقشة خطة العمل الاستراتيجية للمنطقة العربية لعامي 2024 و2025، التي تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون بين أتباع الأديان، ودعم جهود السلام والتعايش بالمنطقة، كذلك دعم مساعي القيادات الدينية لتخفيف وطأة الأزمات المتتالية التي يشهدها الشرق الأوسط.