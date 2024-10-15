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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال بني سهيلا شرق خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد عدد من المواطنين، الليلة، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول عدد من الشهداء لمجمع ناصر الطبي، إضافة لعدد من المصابين بجروح مختلفة، بعد قصف الطيران الحربي منطقة بني سهيلا شرق خان يونس.

كما قصفت طائرات الاحتلال المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي 3 قذائف على حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة تزامنا مع غارتين شنهما الطيران الحربي على الحي.

كما أفادت مصادر محلية، باشتعال النيران بمنزل داخله أطفال ونساء، إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الشريف في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال غزة، مشيرة إلى أن طواقم الدفاع المدني والفرق الطبية لا تستطيع الوصول للمكان.

ونسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية في المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمالي قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42،289 مواطنا، وإصابة 98،684 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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