بالصور.. حلمي عبد الباقي يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

أحيا النجم حلمي عبد الباقي حفلا غنائيا على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وقدم خلال الحفل عدد من أغاني الزمن الجميل منها بهية، وابعتلي جواب لصباح فخري.

وتتضمن الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطربا ومطربة، هم: محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجي، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هاني شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبري، أحمد الوزيري، وعد البحري (سوريا)، مجد القاسم (سوريا)، نهاد فتحي، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق)، ندى غالب، غادة آدم، محمد الطوخي، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزي، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدي، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحي، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقي، ريم حمدي، حنان الخولي، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.