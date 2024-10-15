محافظة الغربية يتفقد محيط مسجد السيد البدوي استعدادًا للمولد.. صور

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بجولة تفقدية في منتصف الليل بأرجاء مسجد السيد البدوي والمنطقة المحيطة لمتابعة كافة التجهيزات الخاصة بالمولد الأحمدي، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا وممثل لمديرية أمن الغربية.

وأكد محافظ الغربية خلال جولته رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات لضمان توفير جميع الخدمات للزوار، خاصة أن مولد السيد البدوي يعد من أهم الاحتفالات الدينية بالمحافظة، وله دور كبير في تنشيط حركة السياحة سواء الداخلية أو الخارجية، حيث يجذب المولد آلاف الزائرين من جميع المحافظات، فضلًا عن عدد كبير من السائحين من مختلف دول العالم.

وأضاف المحافظ، أن جميع أجهزة المحافظة تتابع عن كثب كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمولد لخروجه بالصورة التي تليق بالحدث، حيث تم تشكيل عدة لجان وغرفة عمليات لمتابعة الاحتفالات والتنسيق مع الجهات المختلفة، ومع الأجهزة الأمنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

وأشار الجندي، إلى تكاثف كافة الجهود لتوفير سبل الراحة والأمان لزوار المحافظة، فتم تكثيف التواجد الأمني، وتفعيل خطط الحماية المدنية، وإقامة خيمة خدمات طبية ونشر سيارات الإسعاف بمحيط المسجد، وتنفيذ حملات مرورية دورية لضمان السيولة المرورية، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة والتطوير وصيانة أعمدة الإنارة وتجميل الطرق المؤدية للمسجد الأحمدي.

IMG-20241015-WA0025

IMG-20241015-WA0026

IMG-20241015-WA0024

IMG-20241015-WA0021

IMG-20241015-WA0014