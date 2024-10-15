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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"واشنطن بوست": نتنياهو أبلغ أمريكا أن إسرائيل ستضرب أهدافا عسكرية إيرانية

نتنياهو
نتنياهو
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يوم الإثنين، نقلًا عن مسؤولين مطلعيْن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة بأن إسرائيل مستعدة لضرب أهداف عسكرية إيرانية وليس نووية أو نفطية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إن الهجوم الإسرائيلي على إيران "سيتم تنفيذه قبل الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر".

وأفادت شبكة "إن بي سي"، يوم الأحد، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تعتقد أن إسرائيل قلصت نطاق أهداف ردها المحتمل على هجوم إيران هذا الشهر ليقتصر على أهداف عسكرية وبنية تحتية للطاقة.

وذكر التقرير نقلًا عن مسؤولين أمريكيين لم يسمهم أنه لا توجد إشارة إلى أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية أو تنفذ عمليات اغتيال.

نتنياهو ضرب أهداف عسكرية إيرانية إسرائيل إيران