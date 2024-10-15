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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ الدقهلية يشهد احتفالية قصر ثقافة المنصورة بانتصارات حرب أكتوبر

تزامناً مع عيد القوات الجويه

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية
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شهد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، نائبا عن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية احتفالية قصر ثقافة المنصورة التابع لفرع ثقافة الدقهلية، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي بالذكري الـ 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تزامنًا مع عيد القوات الجوية من داخل قاعة المؤتمرات بديوان المحافظة.

فيما شملت الاحتفالية ( السلام الوطني - قراءة قرآن كريم - عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر - عرض فني لفرقة المنصورة للموسيقي العربية - عرض فني لفرقة المنصورة للفنون الشعبية ).
جاء ذلك بحضور الشاعر أحمد خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، والدكتور عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، وعزت زكي مدير قصر ثقافة المنصورة، والنائبة نسرين عمر عضو مجلس النواب.
وقال "العدل"، إن حرب أكتوبر المجيدة إعادة لمصر عزتها وكرامتها على أيدي أبطال القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم من أجل تحرير أرض سيناء والذين سطروا أسمائهم بحروف من نور في سجل التاريخ العسكري والتاريخ الحديث.
وأكد نائب المحافظ على أن معركة المنصورة الجوية تعد أطول معركة جوية عرفها التاريخ ومازالت إعجاز عسكري حتى يومنا هذا، مشيرًا إلي أن أبطال القوات الجوية خاضوا معركة غير متكافئة نظرًا لامتلاك العدو لأحدث الطائرات، ورغم ذلك حقق أبطالنا نصرا ساحقا.
وثمن "العدل" دور إقليم شرق الدلتا الثقافي وفرع ثقافة الدقهلية وقصر ثقافة المنصورة علي تنظيم هذه الاحتفالية التي تجسد عظمة حرب أكتوبر لتجديد عظمة هذا الانتصار في نفوسنا.

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