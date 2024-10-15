أعلن مفوض السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، أن الاتحاد يعتزم تمديد مهمته التدريبية لتدريب القوات الأوكرانية عامين آخرين.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "نعتزم تمديد المهمة عامين آخرين وتعزيزها".

وفي أغسطس الماضي، قرر رؤساء وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي في بروكسل زيادة الهدف لتدريب الجيش الأوكراني كجزء من مهمة التدريب للاتحاد من 60 إلى 75 ألفا.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن خدمة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تريد أيضا التوصية بأن تقوم دول الاتحاد بتمديد المهمة عامين آخرين حتى نوفمبر 2026، بالإضافة إلى تعديل برامج تدريب القوات المسلحة الأوكرانية داخل المهمة وفقا لمتطلبات كييف، لأن فعالية برنامج التدريب الأوروبي للجيش الأوكراني "مشكوك فيها" بسبب عدم اتساق الدورة التدريبية مع "الواقع القتالي" والحاجة إلى تدريب إضافي للجنود عند العودة إلى أوكرانيا.

وتم إنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات الأوكرانية (EUMAM) في أكتوبر 2022، وكان من المتوقع أن تكون مدتها عامين.

ولا يقتصر عمل البعثة على التدريب فحسب، بل تشمل أيضا تسليح القوات الأوكرانية، كما انضمت دول أخرى، بما في ذلك دول من خارج الاتحاد الأوروبي، إلى عملها، ويقع المقر الرئيسي لعملياتها في بروكسل - في مبنى خدمة العمل الخارجي الأوروبية.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، بل وأيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.