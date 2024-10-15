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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستعمرون يقتحمون خربة سمرة بالأغوار الشمالية ويرهبون المواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحم مستعمرون، مساء الإثنين، خربة سمرة في الأغوار الشمالية وشرعوا بترهيب المواطنين.

وأفاد الناشط في لجان المقاومة الشعبية أيمن غريب لـ"وفا" أن مستعمرين يستقلون مركبة زراعية اقتحموا خربة سمرة، وشرعوا بمداهمة خيام المواطنين وترهيبهم.

وكان مستعمرون قد نفّذوا في وقت سابق اليوم سلسلة اعتداءات في مناطق أخرى من الأغوار الشمالية، وتركّزت هذه الاعتداءات في منطقة "خلة خضر" في خربة الفارسية، حيث هاجم المستعمرون الخربة وحاولوا سرقة ممتلكات المواطنين.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات يومية متصاعدة من المستعمرين، تتمثل بمداهمة خيام المواطنين وترهيبهم وتهديدهم، بالإضافة إلى سرقة ممتلكاتهم ومواشيهم، كما تشكّل هذه الاعتداءات مخاطر كبيرة على حياة المواطنين.

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