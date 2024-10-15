ads
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حفظ القرآن الكريم وإمام مسجد لمدة عشر سنوات..أسباب غياب حسن فؤاد عن الساحة الفنية

المطرب حسن فؤاد
المطرب حسن فؤاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المطرب حسن فؤاد في أول ظهوره له بعد غياب 17 عام من خلال برنامج واحد من الناس، مع الإعلامي د. عمرو الليثي، إن سبب غيابه وابتعاده عن الفن هو التفرغ لحفظ القرآن الكريم والتحاقه. بمعهد القراءات وحصل على إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

وأضاف، أنه كان يعمل إمام مسجد لمدة تزيد عن عشر سنوات وتلك الفترة من أجمل فترات حياته، وتعلم العديد من الأشياء، منها أنه عندما يعطيك الله موهبة تعرف كيف يتم استغلالها فيما ينفع الناس مشيرًا إلى أن هناك أعمال مازالت خالدة في ذهن المشاهد والمتلقي، ومنها أغنية مسلسل أرابيسك والوتد، وغيرها من الأعمال الدرامية الرائعة التي قدمها قطاع الإنتاج.

كما تناولت الحلقة الحديث عن العديد من الأسرار والمفاجآت حول أسباب غيابه وعودته والحديث عن أسرته ووالديه.

كما تحدث عن لقائه مع الموسيقار عمار الشريعي وتعاونه معه في أغنية "أرابيسك" والتي حققت نجاح ساحق وذكرياته مع الفنان صلاح السعدني، كما تحدث عن تجربته بالتمثيل في مسلسل "الوتد "وأيضًا مسلسلات " أوراق من المجهول وحبنا الكبير  ، ونجاحه في غناء تترات المسلسلات ومنها الف ليلة وليلة، سعد اليتيم والوزير العاشق.

https://www.facebook.com/share/r/kaEPeoo487aRdhJX/?mibextid=UalRPS

المطرب حسن فؤاد اسباب ابتعاد حسن فؤاد عن الساحة الفنية برنامج واحد من الناس