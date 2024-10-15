حفظ القرآن الكريم وإمام مسجد لمدة عشر سنوات..أسباب غياب حسن فؤاد عن الساحة الفنية

قال المطرب حسن فؤاد في أول ظهوره له بعد غياب 17 عام من خلال برنامج واحد من الناس، مع الإعلامي د. عمرو الليثي، إن سبب غيابه وابتعاده عن الفن هو التفرغ لحفظ القرآن الكريم والتحاقه. بمعهد القراءات وحصل على إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

وأضاف، أنه كان يعمل إمام مسجد لمدة تزيد عن عشر سنوات وتلك الفترة من أجمل فترات حياته، وتعلم العديد من الأشياء، منها أنه عندما يعطيك الله موهبة تعرف كيف يتم استغلالها فيما ينفع الناس مشيرًا إلى أن هناك أعمال مازالت خالدة في ذهن المشاهد والمتلقي، ومنها أغنية مسلسل أرابيسك والوتد، وغيرها من الأعمال الدرامية الرائعة التي قدمها قطاع الإنتاج.

كما تناولت الحلقة الحديث عن العديد من الأسرار والمفاجآت حول أسباب غيابه وعودته والحديث عن أسرته ووالديه.

كما تحدث عن لقائه مع الموسيقار عمار الشريعي وتعاونه معه في أغنية "أرابيسك" والتي حققت نجاح ساحق وذكرياته مع الفنان صلاح السعدني، كما تحدث عن تجربته بالتمثيل في مسلسل "الوتد "وأيضًا مسلسلات " أوراق من المجهول وحبنا الكبير ، ونجاحه في غناء تترات المسلسلات ومنها الف ليلة وليلة، سعد اليتيم والوزير العاشق.

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