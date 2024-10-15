تحويلات مرورية| غلق كلي لمنزل ومطلع القوس الغربي بالطريق الدائري

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى طريق الواحات بالجيزة، مما يتطلب الغلق الكلي لمنزل ومطلع القوس الغربي، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

غلق منزل القوس الغربي القادم من المريوطية والمؤدي إلى طريق الإسكندرية الصحراوي اتجاه ميدان الرماية "على أن يكون البديل" استكمال السير أعلى القوس الغربي، ثم استخدام وصلة حازم حسن "الكابلات" ومنها إلى طريق الإسكندرية الصحراوي اتجاه ميدان الرماية.

غلق مطلع القوس الغربي من طريق الإسكندرية الصحراوي للقادم من الإسكندرية في اتجاه المريوطية "على أن يكون البديل" استكمال السير بطريق الإسكندرية الصحراوي اتجاه ميدان الرماية ثم الدوران من ميدان الرماية للعودة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي في اتجاه الدائري، ثم استخدام مطلع القوس الغربي في اتجاه المريوطية. على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال يوميًا لمدة (شهر) بدءً من يوم الثلاثاء الموافق 15/10/2024 من الساعة 5،12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.