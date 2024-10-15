مشروع "تعزيز الأعمال الزراعية" ينظم ورشة لمعرفة أهمية استخدام الأسمدة الزراعية الآمنة لمحصول القمح

نظم مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري، ورشة عمل في جمعية الهدى الزراعية بمركز أبو المطامير، محافظة البحيرة، للحديث عن أهمية استخدام الأسمدة الزراعية الآمنة لمحصول القمح في الموسم الجديد.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس سيد سفينة، استشاري بالمشروع، أن الهدف من الورشة هو توعية المزارعين بأحدث الأساليب الزراعية الحديثة، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل النفقات المرتبطة بالمصروفات الزراعية.

وأشار سفينة إلى أهمية عقد بروتوكول تعاون بين المزارعين الخبراء وشركات المبيدات الزراعية، لضمان وصول مبيدات سليمة للمزارعين، مما يساهم في تحسين إنتاجية محصول القمح خلال موسم الحصاد.

وأضاف، أن كل شركة ستقوم بتطبيق المركبات الخاصة بها على الحقول الإرشادية المختارة من مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف الوصول إلى أقل تكلفة للفدان مع تحقيق أعلى إنتاجية.

شهدت الورشة حضور عدد كبير من المزارعين، حيث تم تقديم معلومات قيمة حول تقنيات الزراعة المستدامة وتأثيرها الإيجابي على المحاصيل، مما يعكس التزام المشروع بدعم القطاع الزراعي في المنطقة.