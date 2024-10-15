منتخب فرنسا يحقق فوزا مهما على بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

تمكن منتخب فرنسا من تحقيق فوزا مهما على نظيره بلجيكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية، من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان قد انتهي الشوط الأول بتعادل المنتخبين الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم منتخب فرنسا عن طريق كولو مواني من ركلة جزاء في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل اوبيندا لمنتخب بلجيكا في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، والذي شهد إضاعة ركلة جزاء لمنتخب بلجيكا عن طريق تيليمانس في الدقيقة 22، لينتهي الشوط بالتعادل 1-1.

ويخوض المنتخب الفرنسي فترة التوقف الدولي الجارية، بدون الثنائي كيليان مبابي نجولو كانتي، حيث لم يصل الأول لمرحلة الجاهزية البدنية والفنية لخوض المباريات مع منتخب بلاده.