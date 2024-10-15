إخفاقات باريس| تحويل بعض رؤساء الاتحادات الرياضية إلى جهات التحقيق

كشف مصدر خاص، عن إحالة عدد منّ رؤساء الرياضية إلى جهات التحقيق بعد المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن هناك تقارير من لحان التفتيش على الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية تم رفعها إلى الدكتور أشرف صبحي، تتضمن شبهات إهدار المال العام خلال برنامج الاستعداد إلى أولمبياد باريس 2024، والتي استضافتها فرنسا مؤخرا.

وتابع المصدر، أن لجان التفتيش المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية تواصل عملها للكشف عن جميع المخالفات التي تتعلق بإخفاقات أولمبياد باريس 2024.

ومن ناحية أخرى، اعتذر عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية عن خوض الانتخابات المقبلة ومن ضمنهم مجالس اتحادات السلاح والكياك والكانوى والهوكي والقوس والسهم بالإضافة إلى الدراجات وتنس الطاولة والشراع وألعاب القوى، وهناك البعض منها تم تحويله إلى جهات التحقيق.

يأتي ذلك في ضوء قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن اللجان المعنية بالفحص، والتفتيش، وتقييم الأداء المالي والأداء الإداري لجميع الاتحادات الرياضية، عقب انتهاء منافسات دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.



وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارًا في وقت سابق يتضمن التوجيه للجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية بالبدء فورًا في إجراءات إعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية لدى اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.

يأتي ذلك في ضوء عدد من الإجراءات المعنية بحوكمة الأداء المالي والإداري والفني لجميع الاتحادات الرياضية فضلًا عن وضع إطار محكم لكل مفرداتها.

وانطلق ماراثون الانتخابات في الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية المقبلة 2024-2028، حيث بدأ عدد من الاتحادات إعلان تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارات والتي تقام بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد رياضي.

وأنهت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تصنيف الهيئات الخاصة بجميع الاتحادات الرياضية التي يحق لها حضور الجمعية العمومية المقبلة، وذلك استعدادًا للبدء في إعلان موعد فتح باب الترشح وتحديد موعد الانتخابات لكل اتحاد رياضي على حِدَة.

وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري، للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

وتضم اللجنة الأوليمبية المصرية 29اتحاد أوليمبي، وهى: رفع الأثقال، المصارعة، السلاح، السباحة، الرماية، التايكوندو، الخماسي الحديث، كرة اليد، الجمباز، كرة القدم، الفروسية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، الدراجات، الملاكمة، التجديف، الشراع، الكانوى - الكاياك، القوس والسهم، ألعاب القوى، الجودو، كرة السلة، التنس الأرضي، الترايثلون،الهوكى، الريشة الطائرة، الرجبى، الجولف، وأخيرًا الإسكواش بعد انضمام لعبة الإسكواش لدورة الألعاب الأوليمبية بدايةً من الدورة الأوليمبية 2028، التي تقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.