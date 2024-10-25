"ناصر كازابلانكا"موهبة فنية حلمت بالكاميرا وتعطلت بسبب الظروف المادية

ولد بالشغف وحبه لعالم الفن والتمثيل وهو مواليد محافظة قنا، أدرك منذ الطفولة أنه يمتلك موهبة منذ نعومة أظافره كان ناصر يعشق الطبيعة الخلابة، حيث كان يرافق والده في رحلات لمشاهدة المناظر الطبيعية والمساحات الخضراء.

وذلك أثر في رؤيته الفنية والإبداعية وموهبته في التقليد، كان يقلد ما يشاهده على الشاشة من أفلام ومسلسلات بدأت منذ الصغر ومع مرور الوقت تحولت هذه الموهبة إلى شغف حقيقي يستاهل الشاب الذي لم يتجاوز 15 عاما من عمره.

عندما وصل ناصر إلى مرحلة الثانوية العامة ركز جهوده على الدراسة حتى انتهى من هذه المرحلة، لكنها مرحلة مصيرية في المسيرة التعليمية ولكن شغفه بالفن والفنون لم يخمد كان لديه إرادة قوية لممارسة هوايته المفضلة، وهي التمثيل لكن بسبب الضغوط والظروف المادية حالت بينه وبين متابعة حلمه الفني، ولذلك لجأ إلى العمل كمهندس في صيانة الأجهزة الإلكترونية، ليكون مصدر دخله الأساسي لعائلته.

ومع ذلك ورغم عمله في مجال مختلف بعيد كل البعد عن ما عاش يحلم به في الطفولة ومع ذلك لم يتخلَ ناصر عن حلمه الفني بدأ في كتابة القصص والمسرحيات وحضور الفعاليات لم يكتفي بذلك بل سعى ليتمكن من أخذ بعض الأدوار الاستثنائية البسيطة ليتمكن من مواكبة عمله كمهندس كمبيوتر وممارسة هوايته حتى ذاع صيته بين الأهل والأحبه.

فهم الذين كانوا دائما المشجعين لكي يتمكن من إحراز التقدم وبالفعل تقدم لجمعية الممثلين وحصل على بطاقة عضوية منها تلك الخطوة المهمة أشعلت وأيقظت الحماس القديم بدأ في تأليف بعض الأفلام لأنه يحب الكتابة وبالفعل قام بأعمال مثل عكشة في الكماشة وكتب بعض الأغاني التي لاقت إعجابًا كبيرًا.

ويتابع: يتحدث ناصر عن التحديات التي واجهته في تحقيق حلمه الفني منها عدم القدرة على الدراسة الأكاديمية المتخصصة لصقل موهبته، إلا أن إعجاب الناس بأعماله كان يشعل طموحه دائمًا يقول ناصر كنت أعمل بجد وأوازن بين موهبتي وحبي لمهنة التمثيل وعشقي للفن والمهنة التي أحبها وبين عملي الحالي الذي هو مصدر دخلي.

يأمل ناصر أن تأتيه فرصة لعرض موهبته الحقيقية والتقاء بأصحاب الفن لتقديم ما يفيد المجتمع ويسري العمل الفني ويظل حلم ناصر قائمًا حيث يتمنى أن يكون لفنه تأثير إيجابي وأن يستطيع تقديم أفضل ما لديه رغم التحديات.

ناصر مصطفى كازابلانكا ليس مجرد فنان هاوٍبل هو رجل يطمح لتحقيق أحلامه رغم الصعوبات قصته تلهم الكثيرين للسعي وراء شغفهم حتى وإن كانت الظروف لا تساعد لأن الإصرار والشغف يمكنهما تحقيق المستحيل.