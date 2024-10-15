محمد رزق: شركة ERG تتوسع في مشروعاتها وlinwood نقلة ذكية في التطوير العمرانى

أكد الدكتور محمد رزق، رئيس مجلس إدارة شركة ERG للتطوير العقاري، أن الشركة استهدفت خلال السنوات الأخيرة التوسع في عدد آخر من المشروعات في ‏العاصمة وشمال القاهرة بشكل علمي وبالتعاون مع استشاريين عالميين بهدف تطوير صناعة العقار في مصر، موضحا أن شركة ERG حققت مبيعات بقيمة مليار و50 مليون خلال 4 أيام فقط في معرض سيتى سكيب.

وقال "رزق"، إن الشركة استحوذت ‏على 4 مشاريع بالعاصمة الإدارية ومشروعين بالتجمع الخامس، ونتوسع في مشروعات جديدة بشمال الرحاب علي مساحة 27 ‏ألف متر لإنشاء أول مشروع عمراني بشكل ذكي،تحت اسم Linwood وهو مشروع فيلات و twin houses لافتا إلى أنه مشروع مختلف عن أي مشاريع قدمت بمصر في الفترة الأخيرة ويركز علي ‏المساحات الخضراء، بالإضافة إلي توسعات آخري في التجمع الخامس لإنشاء مشروعين بطراز جديد سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ERG للتطوير العقاري، أن الشركة حققت 6 مليارات جنيه في النصف الأول من العام، وتعمل على تحقيق مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، لافتا إلى 60 ٪ من مبيعات الشركة لعملاء مقيمين خارج مصر بسبب تواجد الشركة في عدة أسواق خارجية، كما أن الشركة تفاضل بين مجموعة من الأراضي في الساحل الشمالي.

وأشار "رزق"، إلى أن الشركة تعمل في مجال التطوير العقاري ‏منذ 2005، وتوسعت في مشاريع عديدة بالدلتا، و‏الشركة تعتمد في تمويل مشروعاتها على التمويل الذاتي، وتتعاون مع شركات مقاولات متخصصة مثل ديتاك لتنفيذ هذه المشروعات، لافتا إلى أن الشركة تتبنى استراتيجية جديدة قائمة على التوسع أفقيًا ورأسيًا، من خلال مضاعفة محفظة أراضيها وتنويع مشروعاتها وزيادة ‏حجم استثماراتها في السوق المحلية، بالإضافة إلي ضخ استثمارات في أسواق عربية وعالمية وتم التفاوض مع الشركة ‏الوطنية السعودية للاستحواذ على ‏‏150 ألف متر بمنطقة شمال شرق الرياض، من أجل البدء في إنشاء واحد من أكبر المشروعات العقارية بالعاصمة السعودية.