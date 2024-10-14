«هوم تاون للتطوير» تتعاقد مع «تشابمان تايلور العالمية».. وتبدأ بمشروعات في شرق وغرب القاهرة ومدينة ناصر بأسيوط

انطلاقًا من استراتيجيتها القائمة على التميز والتعاون مع كيانات قوية محليًا وعالميًا، أعلنت شركة هوم تاون للتطوير العقاري عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة تشابمان تايلور العالمية، وذلك لتكون مسئولة عن وضع التخطيط العمراني والتصميمات المعمارية ومشروعات الشركة المستقبلية، على أن يتم البدء بمشروعات كبيرة في شرق وغرب القاهرة ومدينة ناصر بأسيوط.

ووقع اتفاقية التعاون كل من ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري، وJan Dijkema ممثل شركة تشابمان، وبحضور مسئولي كلتا الشركتين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة للإعلان عن هذا التعاون الهام والذي يضيف لنجاحاتها الحالية.

من جانبه أكد المهندس ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري، أهمية هذا التعاون مع واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تقديم تصميمات عالية الجودة في التخطيط والتصميم الداخلي، والتي تتمتع بخبرة وسابقة أعمال قوية في تخصصها، حيث نجحت تشابمان تايلور العالمية في تقديم أعمال متنوعة في مشروعات مبتكرة بمختلف القطاعات لصالح كيانات عالمية.

وأضاف أن هذا التعاقد يأتي ضمن خطة الشركة لتقدم لعملائها مشروعات مصرية تنافس العالمية، لا تضيف فقط لنجاحات الشركة وسابقة أعمالها، ولكنها أيضا تحقق أفضل فرصة عقارية يحصل عليها العميل في السوق، وتمكنه من امتلاك وحدة بفكر ورؤية عالمية على أرض مصرية، لافتا إلى أن التعاون مع تشابمان تايلور العالمية سيبدأ بمشروعات بمناطق شرق وغرب القاهرة ومدينة ناصر، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.

وتابع: "إن هذا التعاون يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤيتنا بتقديم مشروعات مبتكرة تعكس أعلى معايير الجودة والتصميم، وسيحقق التعاون مع تشابمان تايلور العالمية تطوير مشروعات عقارية مبتكرة تضيف للسوق العقاري، مما يسهم في تعزيز سابقة أعمالنا ويحقق تطلعات عملائنا".

وأشار إلى أن هوم تاون للتطوير العقاري تمتلك محفظة مشروعات متنوعة في العاصمة الإدارية الجديدة وفي غرب أسيوط "ناصر الجديدة"، حيث تمتلك الشركة مشروعات متنوعة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي مشروع zaha park والذي يقع في منطقة mu23 بالعاصمة الإدارية على محور الأمل مباشرة وبين الأحياء السكنية R2 وR3 وسيكون أول مشروع تجاري يتم تسليمه بتلك المنطقة ويتكون من دور أرضي و9 طوابق، وحققت الشركة نسبة تنفيذ قوية بالمشروع تخطت 95%

وأضاف أن الشركة وصلت بنسبة التنفيذ في مشروع "لافاييت مول" إلى نسبة مرتفعة، وهو مشروع تجاري ترفيهي على مساحة 43 ألف متر ويقع المشروع بأفضل مواقع الداون تاون أمام فندق الماسة مباشرة فى القطعة رقم 1 بالداون تاون بجوار المحطة المركزية للمونوريل، وهو مكون من أرضي وخمسة طوابق بالإضافة إلى 2 بدروم.



وأوضح أن الشركة تنفذ أيضا في العاصمة الإدارية مشروع "Udora" ويقع في مكان استراتيجي ومنطقة حيوية في وسط العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتحديد مقابل فندق الماسة مباشرة، وعلى بعد دقيقتين من المعالم الرئيسية مثل المحطة المركزية والحي المالي والحكومي، مما يجعله وجهة مثالية للتسوق والترفيه، وحققت الشركة نسب تنفيذ مرتفعة في هذه المشروعات وصلت في بعضها لحوالي 95%.

وقال ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري، إن الشركة مستمرة في البحث عن فرص استثمارية جديدة وشراكات نجاح جديدة تضيف للقيمة الاستثمارية لمشروعاتها، وذلك بالتوازي مع ارتفاع نسبة التنفيذ في مشروعاتها القائمة لتحافظ على التزامها تجاه عملائها وتتمكن من التنفيذ والتسليم في المواعيد المحددة.

وتابع Jan Dijkema ممثل شركة تاشبمان تايلور العالمية :"إننا فخورون بالتعاون مع واحدة من الشركات الرائدة في السوق العقاري المصري وهي شركة هوم تاون للتطوير العقاري، وواثقون بقدرتنا على تحقيق تعاون شامل واستراتيجي بين كلتا الشركتين، ونتطلع لبدء تطبيق هذه الشراكة الاستراتيجية بمشروعات شركة هوم تاون، ونعد الشركة بتقديم أعمال رائعة وتصميمات مبهرة للمشروعات التي سنتولى العمل عليها".

وأكد أن السوق العقاري المصري يتميز بوجود فرص استثمارية واعدة ومنافسة قوية بين الشركة تساهم في إثراء هذا السوق، وفي وسط هذه المنافسة فإن تشابمان تايلور العالمية تختار شركاءها بعناية شديدة لتتناسب رؤيتهم واستراتيجية عملهم مع رؤية تشابمان تايلور.

وأوضح أن تشابمان تايلور تأسست في عام 1959 في المملكة المتحدة، وقد تطورت لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجال الهندسة المعمارية والتصميم، وتعمل تشابمان تايلور في أكثر من 15 مكتباً دولياً في أوروبا وآسيا.

كما تتميز تشابمان تايلور عن الشركات الأخرى بمزجها بين الخبرة الدولية والمعرفة المحلية، ونهجها التعاوني في التصميم، وتركيزها القوي على الاستدامة والابتكار في مشروعاتها، وقامت تشابمان تايلور بالمشاركة فى عدد من المشروعات المميزة بالسوق المحلى منها Gaia Resort و Park street و Magnom towers.