إسرائيل تقر بخسائر كبيرة في صفوف جنودها منذ بدء اجتياح لبنان

أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقر بسقوط 16 جنديًّا وإصابة 305 آخرين منذ بدء العمليات البرية على الحدود مع لبنان.

وتطرقت مصادر إعلامية إلى خطورة الإصابات بين الجنود، مشيرة إلى أن عددًا من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم حالات توصف بالحرجة.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة إسرائيلية أن العشرات من الجنود أُصيبوا في حادث انفجار طائرة مسيرة قرب مدينة بنيامينا الواقعة بالقرب من حيفا، والتي قُدّر أنها أُطلقت من داخل لبنان.

وأفادت التقارير أن الإصابات بين الجنود شملت حالات خطيرة، وأن الانفجار أدى إلى وفاة أحد الجنود.

وفي سياق متصل، أشار تقرير آخر إلى غياب الإنذارات في حادثة الطائرة المسيرة، مما سمح لها بالتسلل إلى المنطقة قبل انفجارها قرب بنيامينا.

ووُصفت الإصابات التي نجمت عن الحادثة بأنها تتراوح بين الخطيرة والحرجة.

وعلى صعيد آخر، حذر خبراء ومحللون في وسائل الإعلام الإسرائيلية من مخاطر استمرار المواجهات مع حزب الله، مشيرين إلى أن إسرائيل قد تجد نفسها عالقة في صراع طويل الأمد يصعب إنهاؤه نظرًا لقدرات حزب الله العسكرية المتقدمة والفعالة في إدارة المعارك، مما يهدد بتعقيد الموقف الإسرائيلي على المدى الطويل.