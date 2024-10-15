إطلالات مبهرة تنافست بها الفنانات في ملتقى "نجم العرب"

شهدت مدينة الإسكندرية حدثا مميزا، حيث أقيم مساء أمس الأحد، حفل ملتقى نجم العرب لتكريم أبرز نجوم الفن والإعلام، عن الأعمال التي قاموا بتقديمها خلال الموسم الرمضاني الماضي 2024، حيث يقام هذا الملتقى سنويًا لتكريم إبداعات نجوم الفن والإعلام.



حضر الحفل العديد من نجوم الفن والإعلام من بينهم: روجينا، باسم سمرة، أحمد زاهر، مي كساب هبة مجدى، مي عمر، ريهام سعيد، إلهام شاهين، ومجموعة أخرى من نجوم الفن والإعلام.



كما شهد الحفل تنافس قوي، ومميز بين إطلالات الفنانات، ومن أبرز هذه الإطلالات.







روجينا

تألقت الفنانة روجينا بفستان أسود ستان، بقصة ال "وان شولدر" ونسقت معه بعض الإكسسوارات البسيطة واختارت أن تترك شعرها القصير منسدلًا، مما أضفى لمسة من الأناقة والتميز

، كما لاقت إطلالتها إعجاب العديد من الحضور، مما جعلها واحدة من أبرز نجوم الحفل.





مي عمر

أبهرت الفنانة مي عمر الحاضرين بإطلالتها المميزة، حيث ارتدت فستان أبيض في أسود

قصة الكاب وحملات عريضة، ونسقت معه بعض الإكسسوارات الفضية واختارت أن تترك شعرها منسدلًا على كتفيها .





هبة مجدى

بينما ظهرت الفنانة هبة مجدى بفستان باللون البنفسجي بأكمام طويلة ووشاح على الرقبة وبه حزام من نفس لون الفستان يلتف حول الخصر مما ابرز رشاقتها واناقتها واختارت ان تترك شعرها منسدلًا وأكملت إطلالتها بكلاتش مطرز بالعديد من الألوان، لتظهر بشكل أكثر أناقة وجاذبية.





ملك أحمد زاهر



وقد خطفت الأضواء الفنانة ملك أحمد زاهر بفستانها الأسود الدانتيل ذات الاكمام الاوف شولدر وقصة الكورساج بفستان طويل يأخذ شكل المرميد ونسقت معه بعض الإكسسوارات البسيطة،واختارت أن تقوم برفع شعرها لأعلى، مما أضفى لمسة من الجاذبية والتميز.







إلهام شاهين



بينما تألقت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة بسيطة بفستان أسود كلاسيك قصير، وقامت بترك شعرها القصير متطايرا ووضعت بعض لمسات المكياج الخفيفة مما جعلها تبدو أكثر أناقة وبساطة .





رحاب الجمل

وقد ظهرت الفنانة رحاب الجمل بفستان جرئ باللون البنى جاء تصميمة من خامة الديسكو التي جعلتها تبدو أكثر أنوثة وجرأة واعتمدت في تسريحتها أن تترك شعرها منسدلًا وبه بعض التموجات البسيطة واختارت أن يكون المكياج انيق وجذاب ليتناسب مع إطلالتها.





ريهام سعيد

وقد ظهرت الإعلامية ريهام سعيد بجامب سوت أسود، جاء تصميمة بقصة الكاب ونسقت معه بعض المجوهرات الأنيقة واختارت أن تترك شعرها الذهبي منسدلًا مما جعلها أكثر أنوثة.





مي كساب



تألقت الفنانة مي كساب بفستان بسيط باللون الأبيض، مما أبرز رشاقتها ونسقت معه بعض الإكسسوارات التي جعلتها تبدو أكثر بساطة وجاذبية.





ليلى زاهر

بينما ظهرت الفنانة ليلى زاهر بإطلالة ناعمة وانيقة بفستان اسود دانتيل تأتى قصته كفساتين الأميرات ونسقت معه بعض الإكسسوارات البسيطة، وأكملت إطلالتها بجعل شعرها منسدلًا ونسقت مع إطلالتها كلاتش أسود.